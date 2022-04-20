Про це написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у телеграмі.

Важливо Арестович пояснив, чому окупанти активно обстрілюють Миколаївщину

Вибухи в Миколаєві

Мер не уточнив, де саме сталися вибухи. Усю важливу інформацію згодом оприлюднять в офіційних джерелах.

Сєнкевич закликав мешканців міста сховатися в укриття або принаймні сховатися за двома стінами. Головне – якнайдалі від вікон.

Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!

Додамо, в Миколаєві вже вдруге за день сирени: перша почалася о 20:03 та закінчилася в 20:46, друга – о 21:14. Станом на 21:34 триває тривога.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли як Миколаїв, так і область в ніч на 20 квітня. Вони зруйнували лікарню в Баштанці.

Цікаво – Кулеметник розповів, як знищив снайпера з дистанції у понад кілометр поблизу Миколаєва