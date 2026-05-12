Видим проблемы, – в Николаевской ОГА рассказали, как готовятся к новому отопительному сезону
- В Николаевской области подготовка к отопительному сезону стартовала сразу после завершения предыдущего, с планами завершить работы до 1 сентября.
- Николаевская область производит более 4 ГВт электричества, что в 10 раз больше, чем использует.
В Николаевской области подготовка к следующему отопительному сезону стартовала сразу после завершения предыдущего. В ОВА отметили, что планируют закончить все работы до 1 сентября.
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил 24 Каналу, что главная задача сейчас не развитие, а защита имеющейся инфраструктуры.
Смотрите также: Откроют ли в этом году пляжи на Николаевщине: Ким раскрыл все детали
Что известно о состоянии энергосистемы в области?
Мы делаем так уже 5 лет, понимая, что должны в этот период уложиться со всеми подготовительными работами. Мы видим проблемы и риски, и у нас уже опыта здесь много, потому что живем под обстрелами,
– подчеркнул Ким.
В планах в этом году закончить с диверсификацией отопления и распределительной энергетики. Сейчас Николаевская область производит более 4 ГВт электричества, а использует – 300 МВт.
"То есть мы в 10 раз больше производим, чем используем. Поэтому мы "кормим" электричеством еще как минимум несколько регионов. Наша задача больше сохранить и защитить то, что у нас есть, для того, чтобы мы могли и в дальнейшем, кроме производства, поставлять электричество в единые энергетические сети Украины", – сказал председатель ОВА.
Что еще известно о ситуации в Николаевской области?
- На территории Николаевской области было более 800 тысяч гектаров земель, нуждающихся в разминировании. По состоянию на май уже полностью или частично очищено 624 тысячи гектаров. В общем разминировано почти 80% таких территорий. В 2026 году планируют дополнительно очистить еще 34 тысячи гектаров.
- В этом году в регионе планировали обустроить и оградить пляжи для безопасности отдыхающих, однако военные не согласились их открыть из-за высокого уровня угрозы. Некоторые пляжи географически расположены всего за 4 – 20 километров до оккупированных территорий, что делает их уязвимыми к атакам дронов.
- Несмотря на атаки россиян на порты Одесской области, их работа не останавливается. В то же время в случае с Николаевщиной ситуация сложнее, ведь российским силам слишком легко поражать суда. Поэтому полноценное восстановление работы возможно только после освобождения Кинбурнской косы.