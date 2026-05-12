Видим проблемы, – в Николаевской ОГА рассказали, как готовятся к новому отопительному сезону

В Николаевской области подготовка к следующему отопительному сезону стартовала сразу после завершения предыдущего. В ОВА отметили, что планируют закончить все работы до 1 сентября.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил 24 Каналу, что главная задача сейчас не развитие, а защита имеющейся инфраструктуры.

Что известно о состоянии энергосистемы в области?

Мы делаем так уже 5 лет, понимая, что должны в этот период уложиться со всеми подготовительными работами. Мы видим проблемы и риски, и у нас уже опыта здесь много, потому что живем под обстрелами,

– подчеркнул Ким.

В планах в этом году закончить с диверсификацией отопления и распределительной энергетики. Сейчас Николаевская область производит более 4 ГВт электричества, а использует – 300 МВт.

"То есть мы в 10 раз больше производим, чем используем. Поэтому мы "кормим" электричеством еще как минимум несколько регионов. Наша задача больше сохранить и защитить то, что у нас есть, для того, чтобы мы могли и в дальнейшем, кроме производства, поставлять электричество в единые энергетические сети Украины", – сказал председатель ОВА.

