Водители перекрыли трассу вблизи села Гурьевка по направлению к Николаеву. Они требуют, чтобы к ним приехали руководители облгосадминистрации.
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Что известно о протесте
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что водители автомобилей полностью перекрыли обе полосы движения в направлении Николаева. Однако обратная сторона пока открыта.
Там дежурят несколько экипажей патрульной полиции, они обеспечивают порядок,
– сообщили в пресс-службе.
На Николаевщине водители фур перекрыли трассу / Фото novosti-n.org
Грузовики перекрыли полосы движения / Фото novosti-n.org
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Акция проходит вблизи габаритно-весового комплекса "Укртрансбезпеки". По словам водителей, там есть проблемы с точностью взвешивания, а ГВК якобы работает некорректно.
Сейчас на место протеста выехало руководство полиции.