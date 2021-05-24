Водії перекрили трасу поблизу села Гур'ївка в напрямку до Миколаєва. Вони вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації.

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Що відомо про протест

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що водії автомобілів повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва. Однак зворотний бік наразі відкритий.

Там чергує кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок,

– повідомили у пресслужбі.

Зверніть увагу! На Миколаївщині час від часу виникає проблема з великотоннажними фурами. Водії не хочуть зважувати авто, бо вантаж іноді перевищує дозволену норму.



На Миколаївщині водії фур перекрили трасу / Фото novosti-n.org



Вантажівки перекрили смуги руху / Фото novosti-n.org

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Акція відбувається поблизу габаритно-вагового комплексу "Укртрансбезпеки". За словами водіїв, там є проблеми з точністю зважування, а ГВК нібито працює некоректно.

Наразі на місце протесту виїхало керівництво поліції.