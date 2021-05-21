Сталося це 21 травня на нараді "Офісу простих рішень та результатів", Міністерства цифрової трансформації та Міністерством фінансів погодили проєкт закону.

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Як сказав Шмигаль, розмитнення авто у "Дії" усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор й викорінить корупцію. А це, своєю чергою, стане поштовхом до реформи митниці.

Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону – через портал та застосунок "Дія",

– написав прем'єр.

Водночас він додав, що розмитнення має бути справедливим для кожного. Денис Шмигаль також доручив Міністерству фінансів та Міністерству цифрової трансформації опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.

Зверніть увагу! У квітні Верховна Рада схвалила законопроєкти, які передбачають, що митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року відбуватиметься за новою формулою.

А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення "євроблях". Положення документів значно полегшують розмитнення імпортованих з Європи автомобілів.

За пільговим механізмом власник може розмитнити один автомобіль однієї категорії. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів. Проте учасники АТО й ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.