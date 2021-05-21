Произошло это 21 мая на совещании "Офиса простых решений и результатов", Министерства цифровой трансформации и Министерством финансов согласовали проект закона.

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Как сказал Шмыгаль, растаможка авто в "Дия" устранит бюрократические преграды, минимизирует человеческий фактор и искоренит коррупцию. А это, в свою очередь, станет толчком к реформе таможни.

Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – через портал и приложение "Дия",

– написал премьер.

В то же время он добавил, что растаможка должна быть справедливой для каждого. Денис Шмыгаль также поручил Министерству финансов и Министерству цифровой трансформации проработать и подать окончательные предложения с указанного проекта.

Обратите внимание! В апреле Верховная Рада одобрила законопроекты, которые предусматривают, что таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года будет происходить по новой формуле.

А 12 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях". Положение документов значительно облегчают растаможку импортируемых из Европы автомобилей.

По льготному механизму владелец может растаможить один автомобиль одной категории. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Однако, участники АТО и ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.