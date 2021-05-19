За это чиновник получал "денежное вознаграждение". Схема работала в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска.

Внимание В Украине вступил в силу закон относительно "евроблях", но сниженные штрафы еще не действуют

Как работала схема

Военнослужащий пользовался услугами людей, которые подыскивали "клиентов". Они были так называемыми посредниками.

За это участники получали от 600 до 1000 долларов вознаграждения только за одно транспортное средство. В ведомстве отмечают, что этим наносили ущерб государственным интересам.

Задержание фигурантов

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после того, как он получил очередную часть неправомерной выгоды – 3000 долларов. Общая сумма на тот раз составляла 4,2 тысячи долларов.



СБУ разоблачила должностных лиц Госпогранслужбы во взяточничестве / Фото СБУ



Чиновник помогал ввозить в Украину авто на "евробляхах" / Фото СБУ

Сейчас проводят следственные действия – проверяют рабочие и домашние адреса фигурантов и информацию о причастности к функционированию схемы сотрудников Гостаможслужбы.

Обратите внимание! В апреле Верховная Рада одобрила законопроекты, которые предусматривают, что таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года будет происходить по новой формуле.

Смотрите видео СБУ с момента задержания: