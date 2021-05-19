За це чиновник отримував "грошову винагороду". Схема працювала у режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску.

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Як працювала схема

Військовослужбовець користувався послугами людей, які підшукували "клієнтів". Вони були так званими посередниками.

За це учасники отримували від 600 до 1000 доларів винагороди лише за один транспортний засіб. У відомстві наголошують, що цим завдавали шкоди державним інтересам.

Затримання фігурантів

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після того, як він отримав чергову частину неправомірної вигоди – 3 тисячі доларів. Загальна сума на той раз складала 4,2 тисячі доларів.



СБУ викрила посадовців Держприкордонслужби на хабарництві / Фото СБУ

Посадовець допомагав ввозити в Україну авто на "євробляхах" / Фото СБУ

Зараз проводять слідчі дії – перевіряють робочі і домашні адреси фігурантів та інформацію щодо причетності до функціонування схеми співробітників Держмитслужби.

Зверніть увагу! У квітні Верховна Рада схвалила законопроєкти, які передбачають, що митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року відбуватиметься за новою формулою.

Дивіться відео СБУ з моменту затримання: