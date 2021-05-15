В Україні 15 травня набув чинності закон про суттєве зменшення штрафів за нерозмитнені авто на єврономерах. Однак у дію його введуть через місяць, тобто 15 червня.

Закон № 1403-IX передбачає, що штрафи за незаконне перебування авто в Україні знижують зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі. Коли людина заплатить штраф, машину можна вивезти або розмитнити в Україні.

Раніше Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях"

Які авто підпадатимуть під дію закону

Вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші 5 років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуватимуться за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Важливо, що людині не потрібно буде двічі платити в бюджет штраф за нерозмитнену машину, якщо вона вже зробила це при вивезенні авто з України.

Крім того, до 270 днів збільшать термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Проте якщо вони документально підтвердять, що понад 90 днів, починаючи з 15 травня, перебували в ООС.

На які машини не поширюватиметься пільгове розмитнення

Пільгове митне оформлення не поширюється на машини, спеціально призначені для пересування по снігу,

спецавто для перевезення спортсменів,

моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

Зверніть увагу! У квітні Верховна Рада схвалила законопроєкти, які передбачають, що митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року відбуватиметься за новою формулою.