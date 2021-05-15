В Україні набув чинності закон щодо "євроблях", але знижені штрафи ще не діють
В Україні 15 травня набув чинності закон про суттєве зменшення штрафів за нерозмитнені авто на єврономерах. Однак у дію його введуть через місяць, тобто 15 червня.
Джерело:"Голос України"
Закон № 1403-IX передбачає, що штрафи за незаконне перебування авто в Україні знижують зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі. Коли людина заплатить штраф, машину можна вивезти або розмитнити в Україні.
Раніше Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення "євроблях"
Які авто підпадатимуть під дію закону
Вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші 5 років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуватимуться за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.
Важливо, що людині не потрібно буде двічі платити в бюджет штраф за нерозмитнену машину, якщо вона вже зробила це при вивезенні авто з України.
Крім того, до 270 днів збільшать термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Проте якщо вони документально підтвердять, що понад 90 днів, починаючи з 15 травня, перебували в ООС.
На які машини не поширюватиметься пільгове розмитнення
- Пільгове митне оформлення не поширюється на машини, спеціально призначені для пересування по снігу,
- спецавто для перевезення спортсменів,
- моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.
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