В Украине 15 мая вступил в силу закон о существенном уменьшении штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах. Однако в действие его введут через месяц, то есть 15 июня.

Закон № 1403-IX предусматривает, что штрафы за незаконное пребывание авто в Украине снижаются со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи. Когда человек заплатит штраф, машину можно вывезти или растаможить в Украине.

Ранее Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

Какие авто будут подпадать под действие закона

Подержанные автомобили с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Важно, что человеку не нужно будет дважды платить в бюджет штраф за нерастаможенную машину, если он уже сделал это при вывозе авто из Украины.

Кроме того, до 270 дней увеличат срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Однако если они документально подтвердят, что более 90 дней, начиная с 15 мая, находились в ООС.

На какие машины не будет распространяться льготная растаможка

Льготное таможенное оформление не распространяется на машины, специально предназначенные для передвижения по снегу,

спецавто для перевозки спортсменов,

моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.

Обратите внимание! В апреле Верховная Рада одобрила законопроекты, которые предусматривают, что таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года будет происходить по новой формуле.