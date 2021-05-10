Полиция в Николаевской области расследует обстоятельства конфликта со стрельбой. 9 мая мужчина из ружья выстрелил в 38-летнего местного жителя.

46-летний злоумышленник прострелил пострадавшему ногу. Его сразу доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

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Подробности стрельбы на Николаевщине

9 мая в Домановское отделение полиции поступило сообщение о стрельбе возле местного магазина. Очевидцы заявили, что мужчина получил огнестрельное ранение.

Работники следственно-оперативной группы полиции установили, что между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт. Во время ссоры 46-летний мужчина достал из автомобиля ружье и выстрелил в ногу одного из участников схватки.

Полицейские задержали стрелка и изъяли у него оружие. 38-летнего пострадавшего с ранением увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители сейчас проводят следствие и выясняют детали инцидента. 46-летнему мужчине в ближайшее время будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 "Хулиганство с применением оружия".

Полиция также будет избирать меру пресечения подозреваемому. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.