Поліція в Миколаївській області розслідує обставини конфлікту зі стріляниною. 9 травня чоловік з рушниці вистрілив у 38-річного місцевого мешканця.

46-річний зловмисник прострілив постраждалому ногу. Його одразу доправили до лікарні і надали необхідну допомогу.

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Подробиці стрілянини на Миколаївщині

9 травня до Доманівського відділення поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля місцевого магазину. Очевидці заявили, що чоловік отримав вогнепальне поранення.

Працівники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт. Під час сварки 46-річний чоловік дістав з автомобіля рушницю і вистрілив в ногу одного з учасників сутички.

Поліцейські затримали стрілка й вилучили в нього зброю. 38-річного постраждалого з пораненням відвезли до лікарні, його життю нічого не загрожує.

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці наразі проводять слідство і з'ясовують деталі інциденту. 46-річному чоловіку найближчим часом буде повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 296 "Хуліганство із застосуванням зброї".

Поліція також обиратиме запобіжний захід підозрюваному. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.