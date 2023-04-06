Мужчина считает, что магазин – это не государственное учреждение и там не нужен украинский флаг. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.
Важно Поднимал российский флаг над мэрией Харькова, – СБУ задержала одного из поклонников "новороссии"
Скандал из-за флага в Николаевской области
На обнародованном видео можно увидеть, что житель Николаевщины пожаловался, что на крыше магазина висит украинская символика. Он назвал магазин не государственным учреждением и отметил, что на других подобных постройках нет флагов.
Ты его заработал, что повесил? Это государственное учреждение? Повесьте себе дома,
– цинично сказал мужчина.
Владельцы магазина возмутились высказываниями мужчины и считают их неприемлемыми. Они даже хотели вызвать полицию.
На Николаевщине мужчину возмутило украинское знамя на магазине: смотрите видео
Другие подобные скандалы
- Ранее Служба безопасности задержала поклонника "русского мира", более 8 лет скрывавшегося от правоохранителей. Он призывал к штурму горсовета и поднимал русский флаг над учреждением. Кроме того, злоумышленник снимался в пропагандистских роликах россиян.
- А в Буковеле "отдыхающий" сделал несколько словесных выпадов в сторону приехавшего на реабилитацию боевого медика. По его словам, в Буковель якобы приехали провокаторы, которые, по его мнению, лучше бы ехали "обратно, в Бахмут".