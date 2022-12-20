Он призвал к штурму горсовета и поднял русское знамя над учреждением. Кроме того, злоумышленник снимался в пропагандистских роликах россиян.
Читайте также "Турное продолжается": СБУ пришла с обысками в УПЦ МП в 9 областях, пришли и во Львов
Более 8 лет мужчина убегал от правосудия
Во время контрдиверсионных мероприятий в Харькове СБУ разоблачила приспешника оккупантов, еще с 2014 года скрывавшегося от полиции. Муж постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов, чтобы его было сложно найти.
Однако правоохранителям удалось задержать предателя. Дома он держал целый арсенал атрибутов "русского мира".
Что удалось обнаружить правоохранителям в доме мужчины:
- Флаги России и георгиевские ленты;
- снайперскую винтовку с оптикой;
- самозарядную винтовку Z-10;
- патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 миллиметра.
Именно он в 2014 году поднимал русский флаг над зданием Харьковского горсовета.
Известно, что мужчина был поклонником кремлевского проекта "новороссия". Он активно участвовал в попытках захвата власти в Харькове и собственноручно вешал российский флаг над мэрией, сообщают в СБУ.
Также предатель агитировал Россию к "изменению границ Украины" и захвату органов власти. Злоумышленник снимался в роликах пропагандистов, в частности, для кремлевского телеканала "Россия 1".
Правоохранители поймали скрывавшегося с 2014 года преступника / Фото СБУ
Обратите внимание Махинации на миллиарды: СБУ разоблачила топ-чиновника и объявила ему подозрение
Правоохранители продолжают ловить государственных изменников
- Накануне на въезде в столицу был задержан священнослужитель, который исповедует идеологию оккупантов. В своих частных переписках он называл людей с проукраинской позицией "бандеровцами", страну-агрессорку – "матушкой", а себя – "мучеником".
- В Одессе СБУ арестовала местного жителя, который тесно сотрудничал с вагнеровцами. Он вербовал людей для взрывной деятельности в области и корректировал вражеские ракеты для ударов по побережью Одессы.
- В Харьковской области в ноябре Нацполиция задержала внутреннюю переселенку из Донецкой области. 60-летняя женщина снималась в российских телесюжетах, где расхваливала действия оккупантов и оккупационную администрацию.