Инцидент произошел примерно в 00:00. Сразу после запуска аттракциона, автоматика дала сбой. По словам свидетелей, это произошло из-за неосмотрительности оператора оборудования. Предполагают, что он якобы нажал не те кнопки.

Похоже Ногами – в металлическую лестницу: в Краматорске произошел несчастный случай на аттракционе

Что случилось на Николаевщине

Вследствие сбоя автоматики, крепления безопасности начали открываться. После этого "маятник" с людьми начал ударяться об ограждение. Одного мужчину забрали медики "скорой", другие пострадавшие дождались приезда полиции.

Свидетели жуткого инцидента самостоятельно освобождали людей, застрявших в сломанном аттракционе. 33-летний мужчина разбил окно кабины кассира, чтобы остановить двигатели. Он сильно травмировал руку. Оператор оборудования и кассирша скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.

Представители администрации города заверили, что владельцы аттракциона имели все необходимые документы и разрешения. Кроме того, там отметили, что "горсовет находится на стороне пострадавших и сделает все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность".

На Николаевщине сломался аттракцион с людьми: смотрите видео "Вознесенского вестника"

Что удалось узнать полиции

По информации полиции, в результате инцидента пострадали 3 граждан в возрасте 21, 29 и 28 лет. Там отметили, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Правоохранительные органы устанавливают причины неисправности, общаются с владельцами аттракциона, проверяют необходимые документы и опрашивают свидетелей.