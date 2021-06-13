Інцидент трапився приблизно о 00:00. Відразу після запуску атракціону, автоматика дала збій. За словами свідків, це трапилось через необачність оператора устаткування. Припускають, що він начебто натиснув не ті кнопки.

Схоже Ногами – в металеві сходи: у Краматорську стався нещасний випадок на атракціоні – відео

Що трапилось на Миколаївщині

Внаслідок збою автоматики, кріплення безпеки почали відкривати. Після цього "маятник" з людьми почав вдарятись об огорожу. Одного чоловіка забрали медики "швидкої", інші постраждалі дочекались приїзду поліції.

Свідки моторошного інциденту самостійно визволяли людей, що застрягли в поламаному атракціоні. 33-річний чоловік розбив вікно кабіни касира, аби зупинити двигуни. Він сильно травмував руку. Оператор устаткування та касирка втекли з місця події, їх розшукує поліція.

Представники адміністрації міста запевнили, що власники атракціону мали усі необхідні документи та дозволи. Крім того, там зазначили, що "міськрада є на боці постраждалих і зробить все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність".

На Миколаївщині зламався атракціон з людьми: дивіться відео "Вознесенського вісника"

Що вдалось взнати поліції

За інформацією поліції, внаслідок інциденту постраждали 3 громадян, віком 21, 29 та 28 років. Там наголосили, що життю та здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронні органи встановлюють причини зламу, спілкуються із власниками атракціону, перевіряють необхідні документи та опитують свідків.