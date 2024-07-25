К сожалению, от полученных травм 6-летний мальчик скончался в больнице. Во вторник, 23 июля, маленького Игната провели в последний путь в родном селе.

Читайте также Братья приехали на отдых: что известно о парне, который погиб на канатной дороге в Киеве

Водитель наехал на мальчика-велосипедиста

Бабушка и мама мальчика были в доме, когда Игнат играл на улице с другими детьми и ездил на велосипеде. После наезда машины, родные услышали крики с улицы и выбежали из дома. Мать подняла мальчика, занесла в дом и вызвала скорую. Соседи помогли семье довезти ребенка на встречу медикам, оданк врачи смогли лишь констатировать смерть мальчика.

По сообщению полиции, 42-летний водитель после ДТП сбежал и скрывался у знакомых. Его задержали и сообщили о подозрении, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Мать погибшего мальчика хочет, чтобы водитель запомнил эту трагедию на всю жизнь.

Моего ребенка мне никто не вернет. Я хочу, чтобы он посмотрел фото моего ребенка, в те глаза. И помнил до конца жизни его,

– сказала женщина.

Староста села Лупарево Наталья Панаший рассказала о дне похорон 6-летнего Игната.

Сегодня все село плакало... К родителям так и не позвонил и не попросил прощения убийца… Светлая память маленькому Игнату... Покойся с миром... Примите искренние соболезнования,

– написала она.

В ближайшее время водителю фургона, который наехал на мальчика, будут избирать меру пресечения.