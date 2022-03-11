Вооруженные Силы Украины продолжают активно уничтожать технику российских оккупантов. Некоторую военные забирают как трофейную
К теме Обстрелов за ночь не было, оккупанты разбегаются, – Ким о ситуации в Николаеве
Вся мощь российского оружия в наших руках. Самое интересное, что клоуны с ПДВ за 2 недели пребывания в Украине не смогли передние кресла перевести из положения для десантирования в боевое положение,
– рассказал боец на видео.
ВСУ раздобыли трофейный бронетранспортер: видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
К теме смотрите видео о том, как в Украине прошла ночь на 11 марта: