Збройні Сили Україні продовжують активно знищувати техніку російських окупантів. Деяку військові забирають, як трофейну.

До теми Обстрілів за ніч не було, окупанти розбігаються, – Кім про ситуацію в Миколаєві

Уся міць російської зброї в наших руках. Найцікавіше, що клоуни з ПДВ за 2 тижні перебування в Україні не змогли передні крісла перевести з положення для десантування у бойове положення,

– розповів боєць на відео.

ЗСУ роздобули трофейний бронетранспортер: відео

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