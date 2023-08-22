В общем зафиксировано 50 случаев обмана. Ранее женщине уже сообщали подозрение в мошенничестве.

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"Детектив" из Первомайска

В Николаевской области жительница Первомайска в Facebook размещала положительные отзывы о собственной работе "детективом" – якобы женщина успешно находила военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. К отзывам она добавляла ссылку на тематические группы в мессенджере Вайбер с названиями "Поиск пропавших 2022", "Возвращайся живым", в которых была администратором.

За сумму до 7 тысяч гривен женщина обещала родственникам военнослужащих найти информацию о бойцах. В частности, она якобы могла найти местонахождение пленника. После получения средств женщина просто исчезала. Общее зафиксировано 50 фактов противоправных действий – сумма ущерба достигает 200 тысяч гривен.

Переписка с пострадавшей / СБУ

Во время обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с учетными записями, сим-карты, банковские карты, подтверждающие факты ее преступной деятельности.

После получения средств женщина игнорировала родственников

Ранее жительница Николаевской области уже была замечена в мошенничестве. Лицо подозреваемой не разглашают, пока продолжается следствие – сейчас его содержат под стражей.

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