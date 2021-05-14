Николаевская область снова стала "оранжевой"
Министерство здравоохранения в очередной раз обновило эпидемиологическое зонирование областей Украины. Николаевщину вернули в перечень "оранжевых" областей, остальные – "желтые".
Источник:Минздрав
Только 1 сутки вся территория Украины пробыла в желтой карантинной зоне. А уже 14 мая Минздрав обновил разделение на карантинные зоны, отнеся Николаевщину к "оранжевой".
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Николаевщина снова "оранжевая"
В этой области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не более 20%. В настоящее время Николаевщина является единственным регионом в оранжевой зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.
Все остальные области находятся в желтой зоне карантина. В то же время 9 регионов уже отвечают зеленой зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- По состоянию на 14 мая коронавирус диагностировали уже у 2 143 448 украинцев. С начала эпидемии выздоровел 1 832 601 человек, к сожалению, умерли – 47 620.
- За сутки 12 мая COVID-19 подхватили 7 562 жителей Украины. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве и на Харьковщине.
- В течение суток прививки сделали 21 587 людям. Всего вакцинировали 918 164 украинцев, из них вторую дозу получили 8 358 человек.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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