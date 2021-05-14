Миколаївська область знову стала "помаранчевою"
Міністерство охорони здоров'я вчергове оновило епідеміологічне зонування областей України. Миколаївщину повернули до переліку "помаранчевих" областей, решта – "жовті".
Джерело:МОЗ
Тільки 1 добу вся територія України пробула у жовтій карантинній зоні. А вже 14 травня МОЗ оновило поділ на карантинні зони, віднісши Миколаївщину до "помаранчевих".
Читайте також Шмигаль спрогнозував, що адаптивний карантин продовжать до серпня
Миколаївщина знову "помаранчева"
У цій області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,6% при нормі не більше 20%. Наразі Миколаївщина є єдиним регіоном в помаранчевій зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники по COVID-19.
Усі решта областей перебувають у жовтій зоні карантину. Водночас 9 регіонів вже відповідають зеленій зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- Станом на 14 травня коронавірус діагностували вже у 2 143 448 українців. Від початку епідемії одужала 1 832 601 людина, на жаль, померли – 47 620.
- За добу 12 травня COVID-19 підхопили 7 562 жителів України. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві та на Харківщині.
- Впродовж доби щеплення зробили 21 587 людям. Загалом вакцинували 918 164 українців, з них другу дозу отримали 8 358 осіб.
Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною