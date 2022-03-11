Медучреждение расположено по адресу переулок Радио, 2. Доноров ждут 11 марта.

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Сегодня областная станция переливания крови ждет доноров с ІІІ (-) на сдачу крови и с ІІІ (+) и (-) на сдачу плазмы,

– говорится в сообщении.

Мэр Николаева поблагодарил горожан за то, что они спасают жизнь.

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К теме смотрите видео о том, как прошла ночь на 11 марта в городах Украины: