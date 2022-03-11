Медзаклад розташований за адресою провулок Радіо, 2. Донорів чекають 11 березня.

До теми Обстрілів за ніч не було, окупанти розбігаються, – Кім про ситуацію в Миколаєві

Сьогодні обласна станція переливання крові чекає донорів з ІІІ (-) на здачу крові і з ІІІ (+) та (-) на здачу плазми,

– мовиться у повідомленні.

Мер Миколаєва подякував містянам за те, що вони рятують життя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми дивіться відео про те, як минула ніч проти 11 березня в містах України: