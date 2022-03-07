Николаевские десантники показали видео уничтожение российской колонны

Российская армия пыталась закрепиться на Николаевщине и зайти в областной центр. Однако получила мощный ответ от Вооруженных сил Украины.

На двенадцатый день войны николаевские десантники разгромили колонну русских оккупантов в Луганской области. Командование десантно-штурмовых войск опубликовало видео, на котором видно, что осталось после россиян.

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Военные собрали трофейное оружие.

В Луганской области уничтожили российскую колонну: смотрите видео (18+)

Что происходит на Луганщине

Вооруженные силы Украины совершили несколько успешных контратак. Они уничтожили около 40 единиц личного состава и 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы.

Оккупанты всю ночь 7 марта обстреливали Попасную и Камышеваху. Там есть пострадавшие.

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