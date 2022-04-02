Николаевские морпехи отправили на тот свет экипаж надоедливого российского танка

Украинские военные сумели уничтожить четырех оккупантов и один боевой танк Т-72. Все это николаевские морпехи сделали одним метким выстрелом.

Удар нанесли, когда в танк залезли четверо оккупантов

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ликвидировала вражеский танк. Морпехи рассказали, что танк мешал украинским силам, потому что простреливал дорогу.

Смотрите также "Холоднояровцы" показали, как Javelin уничтожает технику рашистов

Наши защитники обратили внимание на наглость российского экипажа, даже не уезжавшего на позицию.

Он был настолько наглым, что даже не отъехал на позицию, а стоял. Он был очень хорошо виден,

– рассказал украинский защитник.

В результате украинские военные решили ликвидировать угрозу. Они нанесли удар из ракетного комплекса Javelin, когда в танк залезли четверо оккупантов.

Ракета летела около 14 секунд, что позволило нашим защитникам покинуть позицию. В результате обстрела ликвидировано 4 оккупантов и Т-72.

Смотрите видео уничтожения вражеского танка

Кстати – ВСУ сбили два российских вертолета Ми-8: смотрите видео