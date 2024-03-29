В проекте "Храбрые сердца", который вышел вечером 29 марта на телеканале 1+1, глава Николаевской ОВА отреагировал на вопрос о телеграм-канале "Николаевский Ванек". Его задала ведущая Валентина Хамайко.

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Так является ли Виталий Ким автором "Ванька"

Валентина Хамайко спросила у главы Николаевской ОВА Виталия Кима, читает ли он публикации на телеграмм-канале "Николаевский Ванек", или сам делает соответствующие сообщения.

Уже не могу писать, поэтому конечно сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом телеграмм-канал изменился, но осталось одно – тот же режим работы остался таким, каким был в первые 8 месяцев. Вчера мы до 3 ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого телеграм-канала – это независимый человек со своими мыслями,

– отметил Виталий Ким.

Обратим внимание, что в ночь на 29 марта телеграм-канал "Николаевский Ванек" работал максимально активно. В нем сообщали об угрозе, которая существовала как во время "Шахедного", так и ракетного удара по Украине. Враг запустил почти 100 воздушных целей.

Сколько дронов и ракет сбили ПВО

Как отметили в Воздушных силах утром 29 марта, враг запустил 99 средств воздушного нападения:

60 ударных БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска и Курской области России;

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с трех истребителей МиГ-31К в Рязанской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного полуострова Крым;

9 управляемых авиационных ракет Х-59 с девяти самолетов Су-34 из Белгородской области;

4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской области;

21 крылатую ракету Х-101/Х-555 с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Удалось уничтожить 84 воздушные цели: 58 "Шахедов", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59, а также 4 крылатых ракет "Искандер-К".