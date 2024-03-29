В проєкті "Хоробрі серця", який вийшов ввечері 29 березня на телеканалі 1+1, глава Миколаївської ОВА відреагував на питання щодо телеграм-каналу "Ніколаєвський Ваньок". Його поставила ведуча Валентина Хамайко.

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То чи є Віталій Кім автором "Ванька"

Валентина Хамайко спитала у глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, чи читає він публікації на телеграм-каналі "Ніколаєвський Ваньок", чи сам робить відповідні дописи.

Уже не можу писати, тому звісно зараз читаю і взаємодію з ним. Багато в чому телеграм-канал змінився, але залишилося одне – той самий режим роботи залишився таким, яким був у перші 8 місяців. Вчора ми до 3 ночі моніторили небо, передавали інформацію, але я туди не пишу. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього телеграм-каналу – це незалежна людина зі своїми думками,

– наголосив Віталій Кім.

Звернімо увагу, що у ніч проти 29 березня телеграм-канал "Ніколаєвський Ваньок" працював максимально активно. У ньому сповіщали про загрозу, яка існувала як під час "Шахедного", так і ракетного удару по Україні. Ворог запустив майже 100 повітряних цілей.

Скільки дронів і ракет збили ППО

Як зазначили у Повітряних силах зранку 29 березня, ворог запустив 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії;

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із трьох винищувачів МіГ-31К у Рязанській області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого півострова Крим;

9 керованих авіаційних ракет Х-59 із дев'яти літаків Су-34 з Бєлгородської області;

4 крилаті ракети "Іскандер-К" з Курської області;

21 крилату ракету Х-101/Х-555 із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Вдалося знищити 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59, а також 4 крилатих ракет "Іскандер-К".