В Баштанском районе в 02:20 вражеского ракетного обстрела претерпела Снигуровская громада. Предварительно зенитно-ракетными системами С-300.

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Россия нанесли удар по С-300

В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

В Николаевской областной прокуратуре сообщили, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки..

В городе Снигирёвка в результате ночных обстрелов повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.

В Николаеве, Николаевском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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