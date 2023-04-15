Накануне россияне увеличили количество обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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Будут ли ракетные удары на Пасху
Гуменюк заявила, что российская армия увеличила корабельную группировку до 12 единиц в Черном море. Кроме того, на службу вывели еще два подводных ракетоносителя. Следовательно, к применению готовы 8 ракет типа "Калибр".
Напомню, что ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно,
– сказала спикерка.
Она также призвала украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Гуменюк подчеркнула, что у врага нет ничего святого и, по всей вероятности, захватчики усилят давление именно в праздничные дни.
Россия атаковала Славянск: что известно
- Около 16:00 14 апреля враг атаковал город Славянск в Донецкой области ракетами С-300. Они частично разрушили многоэтажку.
- По состоянию на 23:50 спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Славянске тело погибшей женщины. Продолжаются поиски еще четырех человек. Число погибших возросло до 9.
- Важно, что среди жертв – двухлетний мальчик. Ребенка достали живым из-под руин одного из поваленных жилых домов, однако в карете скорой помощи он погиб. Также среди раненых – 14-летняя девушка-подросток: ее отца уже достали мертвым.
- Правоохранители установили, что оккупанты выпустили по городу 7 ракет около 16:00 (вероятно, С-300), в результате чего было повреждено: 34 многоквартирных дома; 20 частных домов; 12 автомобилей и другие объекты гражданской инфраструктуры.
- Все, что известно об очередном теракте российских оккупантов – читайте в материале 24 Канала.