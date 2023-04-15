Накануне россияне увеличили количество обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Смотрите также Россияне выбрали новую цель для обстрелов в Херсонской области: в ОК "Юг" объяснили цель врага

Будут ли ракетные удары на Пасху

Гуменюк заявила, что российская армия увеличила корабельную группировку до 12 единиц в Черном море. Кроме того, на службу вывели еще два подводных ракетоносителя. Следовательно, к применению готовы 8 ракет типа "Калибр".

Напомню, что ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно,

– сказала спикерка.

Она также призвала украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Гуменюк подчеркнула, что у врага нет ничего святого и, по всей вероятности, захватчики усилят давление именно в праздничные дни.

Россия атаковала Славянск: что известно