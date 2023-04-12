Об этом в эфире 24 Канала сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, когда россияне отходят от населенных пунктов, накрывают их огнем.

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Россияне продолжают обстрелы Херсона

Гуменюк отметила, что захватчики продолжают обстреливать Херсонскую область. Враг занимает артиллерийские позиции, чтобы обстреливать правый берег. Россияне снова ударили авиабомбами по Бериславскому району.

Хотя за минувшие сутки обстрелов меньше по сравнению с предыдущими днями, они применили авиационный ресурс. Мощной воздушной группировкой снова ударили управляемыми авиабомбами по Бериславскому району. Снова били по сельскохозяйственным площадям, предприятиям,

– рассказала она.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что обошлось без человеческих потерь. Она подчеркнула, что управляемые авиабомбы очень опасны, поэтому призвала херсонцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Также продвижение врага ощутимо в том, что они продолжают обстреливать населенные пункты именно на левом берегу. Уходя от них, они накрывают местных жителей огнем", – сказала Гуменюк.

Оккупанты минируют подступы

Наталья Гуменюк отметила, что россияне осознают неизбежность продвижения ВСУ, поэтому минируют подступы, которые могут использовать украинские военные.

"В частности, происходит и минирование левого берега непосредственно от воды. Это довольно опасно. Огромные площади еще заполнены этим взрывным мусором. Надо понимать, что их отодвигание от линии воды – это основное перемещение пунктов базирования", – добавила пресс-секретарь.

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