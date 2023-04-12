Про це в ефірі 24 Каналу повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, коли росіяни відходять від населених пунктів, то накривають їх вогнем.

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Росіяни продовжують обстріли Херсонщини

Гуменюк зазначила, що загарбники продовжують обстрілювати Херсонську область. Ворог займає артилерійські позиції, щоб обстрілювати правий берег. Росіяни знову вдарили авіабомбами по Бериславському району.

Хоча за минулу добу обстрілів менше порівняно з попередніми днями, але вони застосували авіаційний ресурс. Потужним повітряним угрупуванням знову вдарили керованими авіабомбами по Бериславському району. Знову били по сільськогосподарських площах, підприємствах,

– розповіла вона.

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що обійшлося без людських втрат. Вона наголосила, що керовані авіабомби дуже небезпечні, тому закликала херсонців не ігнорувати повітряну тривогу.

"Також просування ворога відчутно у тому, що вони продовжують обстрілювати населені пункти саме на лівому березі. Відходячи від них, вони накривають місцевих жителів вогнем", – сказала Гуменюк.

Окупанти мінують підступи

Наталія Гуменюк зауважила, що росіяни усвідомлюють неминучість просування ЗСУ, тому мінують підступи, які можуть використати українські військові.

"Зокрема, відбувається і мінування лівого берега безпосередньо від води. Це досить небезпечно. Величезні площі ще заповнені цим вибуховим сміттям. Треба розуміти, що їхнє відсовування від лінії води – це основне переміщення пунктів базування", – додала речниця.

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