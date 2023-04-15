Напередодні росіяни збільшили кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк заявила, що російська армія збільшила корабельне угрупування до 12 одиниць у Чорному морі. Крім того, на службу вивели ще два підводних ракетоносії. Відтак, до застосування готові 8 ракет типу "Калібр".

Нагадаю, що ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею треба постійно,

– сказала речниця.

Вона також закликала українців ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Гуменюк наголосила, що у ворога немає нічого святого і, цілком ймовірно, що загарбники посилять тиск саме у святкові дні.

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