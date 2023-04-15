Напередодні росіяни збільшили кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Дивіться також Росіяни обрали нову ціль для обстрілів на Херсонщині: в ОК "Південь" пояснили мету ворога
Чи будуть ракетні удари на Великдень
Гуменюк заявила, що російська армія збільшила корабельне угрупування до 12 одиниць у Чорному морі. Крім того, на службу вивели ще два підводних ракетоносії. Відтак, до застосування готові 8 ракет типу "Калібр".
Нагадаю, що ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею треба постійно,
– сказала речниця.
Вона також закликала українців ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Гуменюк наголосила, що у ворога немає нічого святого і, цілком ймовірно, що загарбники посилять тиск саме у святкові дні.
Росія атакувала Слов'янськ: що відомо
- Близько 16:00 14 квітня ворог атакував місто Слов'янськ на Донеччині ракетами С-300. Вони частково зруйнували багатоповерхівку.
- Станом на 23:50 рятувальники дістали з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки. Тривають пошуки ще чотирьох людей. Кількість загиблих зросла до 9.
- Важливо, що серед жертв – дворічний хлопчик. Дитину дістали живою з-під руїн одного з повалених житлових будинків, однак в кареті швидкої допомоги вона загинула. Також серед поранених – 14-річна дівчина-підліток: її батька уже дістали мертвим.
- Правоохоронці встановили, що окупанти випустили по місту 7 ракет близько 16:00 (ймовірно, С-300), внаслідок чого було пошкоджено: 34 багатоквартирних будинки; 20 приватних осель; 12 автомобілів та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
- Усе, що відомо про черговий теракт російських окупантів – читайте у матеріалі 24 Каналу.