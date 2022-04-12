Соответствующую информацию рассказал нардеп Игорь Негулевский. Именно он увидел "дупло" оккупантов на Украинской земле.

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Оккупанты жили в "дупле" возле села

Это – дупло. И в нем жили рашисты. Я сейчас не шучу. Сегодня (говорится об 11 апреля – 24 канал) были в селе Кандыбино Константиновской ТО и увидели это. Рашисты заняли позиции в деревне, пока их отсюда не погнали наши военные,

– написал политик.

Политик отметил, что гардеробной, кухней для оккупантов также служило "дупло".



Оккупанты жили в "дупле" в Николаевской области / Фото Игоря Негулевского

"Хотя, учитывая то, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смартпылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочным отелем", – отметил политик.

Добавил, что для рашистов у нас отель один – пакет для мусора.



Орки на нашей земле жили в "дупле" / Фото Игоря Негулевского

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