Відповідну інформацію розповів нардеп Ігор Негулевський.

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Окупанти жили у "дуплі" біля села

Це – дупло. І в ньому жили рашисти. Я зараз не жартую. Сьогодні (мовиться про 11 квітня – 24 канал) були в селі Кандибіне Костянтинівської ТГ і побачили оце. Рашисти зайняли позиції в селі, поки їх звідси не погнали наші військові,

– написав політик.

Політик зауважив, що вбиральнею, кухнею для окупантів також слугувало "дупло".



Окупанти жили у "дуплі" на Миколаївщині / Фото Ігоря Негулевського

"Хоча, з огляду на те, що упирі не знають, що таке унітаз і бояться смартпилососів, для них дупло, мабуть, було п'ятизірковим готелем", – відзначив політик.

Додав, що для рашистів у нас готель один – пакет для сміття.



Орки на нашій землі жили у "дуплі" / Фото Ігоря Негулевського

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