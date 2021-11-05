Соответствующее заявление глава Министерства здравоохранения сделал 5 ноября во время "часа вопросов" в Кабинет Министров на заседании Верховной Рады.

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Проблемы с кислородом в Николаевской области

Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина спросила Ляшко о штурме инфекционной больницы Николаевской области.

Парламентарий рассказала, что в ночь на 5 ноября родственники пациентов с COVID-19 штурмовали инфекционную больницу. Все из-за перебоев снабжения кислорода для кислородозависимых больных.

Ранее об этом в фейсбуке сообщила глава областной инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова. Она заявила, что родственники пациента, больного коронавирусом, штурмовали больницу и применяли силу. Они потребовали увеличить подачу кислорода для мужчины.

Заместитель Ляшко едет на место инцидента

В ответ министр здравоохранения заявил в Раде, что 5 ноября в Николаевскую область уезжает его заместитель.

Он рассмотрит ситуацию, которая произошла непосредственно в конкретной больнице, о которой шла речь,

– пообещал Ляшко.

Он добавил, что замминистра также выяснит информацию о доступности медицинской помощи для пациентов с коронавирусом.

Глава Минздрава также заверил, что в ведомстве контролируют ситуацию со снабжением кислорода в больницах в разных областях. В частности, недавно правительство выделило 107 миллионов гривен из спецфонда в различные областные государственные администрации.

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