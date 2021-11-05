Відповідну заяву глава Міністерства охорони здоров'я зробив 5 листопада під час "години запитань" до Кабінету Міністрів на засіданні Верховної Ради.

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Проблеми з киснем на Миколаївщині

Нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина запитала Ляшка про штурм інфекційної лікарні на Миколаївщині.

Парламентарка розповіла, що у ніч на 5 листопада родичі пацієнтів з COVID-19 штурмували інфекційну лікарню. Все через перебої постачання кисню для киснезалежних хворих.

Раніше про це у фейсбуці повідомила очільниця обласної інфекційної лікарні Миколаєва Світлана Федорова. Вона заявила, що родичі пацієнта, хворого на коронавірус, штурмували лікарню та вдавалися до насильства. Вони вимагали збільшити подачу кисню для чоловіка.

Заступник Ляшка їде на місце інциденту

У відповідь міністр охорони здоров'я заявив у Раді, що 5 листопада в Миколаївську область виїжджає його заступник.

Він розгляне ситуацію, що сталася безпосередньо в конкретній лікарні, про яку йшла мова,

– пообіцяв Ляшко.

Він додав, що заступник міністра також з'ясує інформацію про доступність медичної допомоги для пацієнтів з коронавірусом.

Глава МОЗ також запевнив, що у відомстві контролюють ситуацію з постачанням кисню в лікарнях у різних областях. Зокрема, нещодавно уряд виділив 107 мільйонів гривень зі спецфонду до різних обласних державних адміністрацій.

Проблеми з киснем в областях: що відомо