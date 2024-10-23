Об этом 23 октября сообщили в ГСЧС Украины. Отмечается, что несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной общины.

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В ГСЧС рассказали, что трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, они услышали возле себя взрыв. Все четверо получили осколочные ранения, пострадавших госпитализировали в больницу.

Специалисты установили, что предмет, который сдетонировал – это остатки от вражеского БПЛА,

– говорится в сообщении.

Спасатели также напомнили гражданам о потенциальной минной опасности. Украинцев призвали быть внимательными и не забывать основные правила, если увидели подозрительный предмет: не приближаться к нему, не трогать и позвонить по телефону 101.

К слову, в прошлом месяце в оккупированном Мариуполе 5 детей подорвались на мине. Выяснилось, что российские саперы учили детей, что, мол, если они увидели взрывное устройство, то должны самостоятельно проверить, "не муляж ли это".