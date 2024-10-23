Про це 23 жовтня повідомили в ДСНС України. Зазначається, що нещасний випадок стався в полі між селами Сухоєланецької територіальної громади.

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На Миколаївщині вибухнули уламки безпілотника

В ДСНС розповіли, що троє хлопців і неповнолітня дівчина їхали мопедом польовою дорогою. Зупинившись, вони почули біля себе вибух. Всі четверо отримали осколкові поранення, постраждалих госпіталізували до лікарні.

Фахівці встановили, що предмет, який здетонував – це залишки від ворожого БпЛА,

– йдеться в повідомленні.

Рятувальники також нагадали громадянам про потенційну мінну небезпеку. Українців закликали бути уважними та не забувати основні правила, якщо побачили підозрілий предмет: не наближатися до нього, не чіпати та зателефонувати за номером 101.

До слова, минулого місяця в окупованому Маріуполі 5 дітей підірвалися на міні. З'ясувалося, що російські сапери вчили дітлахів, що, мовляв, якщо вони побачили вибуховий пристрій, то мають самостійно перевірити, "чи це не муляж".