️Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, загарбники поцілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське.

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Удар по цивільній автівці

Два життя обірвав ворожий удар по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області, – йдеться у повідомлення посадовця.

За його словами, загиблі були чоловіками 40 та 73 років.

До слова, 21 жовтня у Херсоні БпЛА атакував машину швидкої допомоги. Поранення дістали двоє працівників швидкої, яких доставили до лікарні з вибуховими травмами та контузіями.

Також повідомлялося, що журналісти "Донбас Реалії" потрапили під обстріл на Бахмутському напрямку, поранено журналіста Романа Пагуліча та двох бійців.