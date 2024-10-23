как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, захватчики попали дроном по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское.

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Удар по гражданской машине

Две жизни оборвал вражеский удар по гражданской машине в Васильевском районе Запорожской области, – говорится в сообщении чиновника.

По его словам, погибшие были мужчинами 40 и 73 лет.

К слову, 21 октября в Херсоне БПЛА атаковал машину скорой помощи. Ранения получили двое работников скорой, которых доставили в больницу со взрывными травмами и контузиями.

Также сообщалось, что журналисты "Донбасс Реалии" попали под обстрел на Бахмутском направлении, ранены журналист Роман Пагулич и два бойца.