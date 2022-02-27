В горсовете Николаева отметили, что это фейки. Областная и городская власть не организует никакой эвакуации.

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Враг пытается распространить панику по всей стране и дестабилизировать ситуацию. Просим вас тщательно относиться к любым информационным сообщениям,

– говорится в сообщении.

Используйте только официальные источники, будьте внимательны и осторожны.

Перечень официальных источников информации в Николаеве:

Официальный телеграм-канал главы Николаевской областной военной государственной администрации Виталия Кима / Николаевской ОГА.

Официальный канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Официальный канал Николаевского городского совета.

Важно: особая просьба не распространять передвижение военной техники сил безопасности и обороны Украины. Сохраняйте спокойствие, прислушайтесь к рекомендациям местных органов власти и верьте в украинских защитников.