В горсовете Николаева отметили, что это фейки. Областная и городская власть не организует никакой эвакуации.

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Враг пытается распространить панику по всей стране и дестабилизировать ситуацию. Просим вас тщательно относиться к любым информационным сообщениям,
– говорится в сообщении.

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Перечень официальных источников информации в Николаеве: