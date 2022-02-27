У міськраді Миколаєві наголосили, що це фейки. Обласна та міська влада не організовує жодної евакуації.

До теми Російські загарбники знищили український літак "Мрія"

Ворог намагається поширити паніку по всій країні та дестабілізувати ситуацію. Просимо вас ретельно ставитися до будь-яких інформаційних повідомлень,

– йдеться в повідомленні.

Використовуйте лише офіційні джерела, будьте уважними та обережними.

Перелік офіційних джерел інформації у Миколаєві:

Офіційний телеграм-канал голови Миколаївської обласної військової державної адміністрації Віталія Кіма/ Миколаївської ОДА.

Офіційний канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Офіційний канал Миколаївської міської ради.

Важливо: Особливе прохання не поширювати пересування військової техніки сил безпеки та оборони України. Зберігайте спокій, дослухайтесь до рекомендацій місцевих органів влади та вірте в українських захисників.