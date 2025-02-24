Свой последний бой он встретил 15 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вишневскую сельскую территориальную общину.

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Николай Боршуляк получил минно-взрывную травму

Боршуляк Николай Борисович 1982 года рождения был выходцем из села Радехов Вишневской общины.

Воин проходил военную службу в должности командира 3 егерского отделения 2 егерского взвода 5 егерской роты 2 егерского батальона. Воевал еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Предан военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив свой воинский долг, в бою за Украину ее свободу и независимость, погиб 15 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания,

– сообщили в общине.

Николай Борисович получил минно-взрывную травму, которая оказалась несовместимой с жизнью. Свой последний бой он встретил вблизи населенного пункта Новоукраинка Покровского района.



У защитника осталась мама, жена, дети.



Похоронят воина во вторник, 25 февраля, в Ковеле.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям защитника Украины Николая Боршуляка. Вечная и светлая память воину!