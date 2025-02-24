Свій останній бій він зустрів 15 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вишнівську сільську територіальну громаду.
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Микола Боршуляк отримав мінно-вибухову травму
Боршуляк Микола Борисович 1982 року народження був вихідцем із села Радехів Вишнівської громади.
Воїн проходив військову службу на посаді командира 3 єгерського відділення 2 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону. Воював ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу та незалежність, загинув 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання,
– повідомили у громаді.
Микола Борисович отримав мінно-вибухову травму, яка виявилася несумісною з життям. Свій останній бій він зустрів поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району.
У захисника залишилася мама, дружина, діти.
Поховають воїна у вівторок, 25 лютого, у Ковелі.
24 Канал висловлює щирі співчуття сім'ї та друзям захисника України Миколи Боршуляка. Вічна та світла пам'ять воїну!