Свій останній бій він зустрів 15 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вишнівську сільську територіальну громаду.

Дивіться також У Херсоні помер військовослужбовець з Прикарпаття Василь Гавриш

Микола Боршуляк отримав мінно-вибухову травму

Боршуляк Микола Борисович 1982 року народження був вихідцем із села Радехів Вишнівської громади.

Воїн проходив військову службу на посаді командира 3 єгерського відділення 2 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону. Воював ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу та незалежність, загинув 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання,

– повідомили у громаді.

Микола Борисович отримав мінно-вибухову травму, яка виявилася несумісною з життям. Свій останній бій він зустрів поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району.



У захисника залишилася мама, дружина, діти.



Поховають воїна у вівторок, 25 лютого, у Ковелі.

24 Канал висловлює щирі співчуття сім'ї та друзям захисника України Миколи Боршуляка. Вічна та світла пам'ять воїну!