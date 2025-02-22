Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Обертинского поселкового совета.

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Гибель Василия Гавриша из Прикарпатья

Так, Василий Гавриш родился 31 декабря 1982 года и проживал в поселке Обертин. Мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины 18 декабря 2023 года.

Василий служил старшим водителем-гранатометчиком 1 минометного взвода 2 минометной батареи 2 батальона береговой обороны 150 отдельной механизированной бригады (с 2025 года – 40 отдельная бригада береговой охраны).

Защитник прошел бои в горячих точках на Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях.

"Выражаем искренние соболезнования семье умершего защитника. Вечная и светлая память военнослужащему Василию. Пусть покоится в мире Господнем", – говорится в сообщении.

Василий Гавриш погиб в Херсоне / фото Обертинский сельский совет

У мужчины дома осталась мама, сыновья и братья. О встрече Героя и факте похорон будет известно дополнительно.

Добавим, недавно стало известно о гибели 37-летнего жителя Днепропетровщины Максима Лебедя. Мужчина служил в рядах 98-го отдельного батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны. До полномасштабного вторжения Максим был ювелиром.