Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию городского голову Никополя Александра Саюка. Известно, что в гражданской жизни погибший занимался ювелирным делом.

Смотрите также Последний участник национально-освободительной борьбы: умер связной УПА Николай Негрич

Что известно о погибшем защитнике

Согласно обнародованной информации, Максим Сергеевич Лебедь родился 6 апреля 1987 года, прожил в Никополе. До начала полномасштабной войны он работал на предприятиях города и занимался ювелирным делом.

В армию Сергея призвали еще 26 февраля 2022 года, с тех пор он защищал Украину в рядах 98-го отдельного батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны. Уже в феврале 2025 года воин, к сожалению, погиб.

12 февраля 2025 мужественно выполняя долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб старший солдат в/ч А7221, Лебедь Максим Сергеевич,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая и вечная память!

Известно, что у защитника остались мама, отец, брат и сестра. О дате, время и место прощания с ним сообщают позже.

Также напомним, что во время выполнения боевого задания погиб защитник с Киевщины, старший солдат 1995 года рождения Юрий Матенчук. Последний свой стрелковый бой воин провел 10 февраля в Курской области.