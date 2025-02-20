Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію міського голову Нікополя Олександра Саюка. Відомо, що у цивільному житті загиблий займався ювелірною справою.

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Що відомо про загиблого захисника

Згідно з оприлюдненою інформацією, Максим Сергійович Лебідь народився 6 квітня 1987 року, прожив у Нікополі. До початку повномасштабної війни він працював на підприємствах міста й займався ювелірною справою.

До війська Сергія призвали ще 26 лютого 2022 року, відтоді він захищав Україну у лавах 98-го окремого батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони. Вже у лютому 2025 року воїн, на жаль, загинув.

12 лютого 2025 року мужньо виконуючи обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув старший солдат в/ч А7221, Лебідь Максим Сергійович,

– ідеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла та вічна пам'ять!

Відомо, що у захисника залишилися мама, батько, брат і сестра. Про дату, час і місце прощання з ним повідомляють згодом.

Також нагадаємо, що під час виконання бойового завдання загинув захисник з Київщини, старший солдат 1995 року народження Юрій Матенчук. Останній свій стрілецький бій воїн провів 10 лютого у Курській області.