"Жив как викинг": в Киеве простились с бывшим политзаключенным Кремля Николаем Карпюком

В Киеве состоялась церемония прощания с общественным деятелем, соучредителем УНА-УНСО и бывшим политическим заключенным Кремля Николаем Карпюком. 62-летний военнослужащий погиб 19 сентября на фронте.

Как сообщает Суспильне, отдать дань уважения погибшему защитнику пришли его сослуживцы, друзья, бывшие политзаключенные России и одноклассники. На прощании собрались люди, знавшие этого деятеля на разных этапах его жизни.

Прощание и петиция про звание Героя Украины

Журналистка Наталья Чангули, которая много лет знала Карпюка, отметила его непоколебимую решимость защищать Украину. По ее словам, несмотря на возраст, перенесенные войны и российское заключение, он стремился защищать родину на передовой.

У него были боевые настроения. Он очень хотел только воевать. Жил как викинг и погиб как викинг,

– рассказала Чангули.

Она также уточнила, что Карпюк погиб в бою вместе с двумя побратимами из своей группы на Запорожском направлении.

Николая Карпюка проводили в последний путь / Суспильне

Журналисты пообщались и с его одноклассником и односельчанином Анатолием. Они оба родом из Великого Житина, что в Ровенской области. Мужчина вспомнил, что в последний раз общался с Карпюком в июле, когда тот планировал приехать и привести в порядок могилу деда.

Говорит мне: "У меня есть еще одно дело, я его решу здесь, в Киеве, и приеду обязательно". И так случилось, что не приехал,

– вспомнил Анатолий.

Среди присутствующих был и бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко. Познакомился он с Карпюком после освобождения из плена в 2019 году. Они поддерживали связь на протяжении всех последующих лет.

Сущенко вместе с другими бывшими политзаключенными инициировал петицию о присвоении Николаю Карпюку звания Героя Украины посмертно. Соответствующее обращение уже опубликовано на сайте президента Украины.

Что известно о Николае Карпюке?

Николай Карпюк был соучредителем Украинской Национальной Ассамблеи – Украинской Народной Самообороны (УНА-УНСО). Он принимал участие в кампании "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2014 году Карпюка похитили российские спецслужбы. Российский суд приговорил его к 22,5 года лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. Политзаключенного Кремля более пяти лет удерживали в плену, где он подвергался пыткам.

В сентябре 2019 года украинский деятель вернулся в Украину в рамках обмена пленными. В дальнейшем он занимался общественной деятельностью, а после начала полномасштабного вторжения вновь вступил в ряды ВСУ.