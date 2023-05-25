Как выяснилось, бросались на людей и даже разодрали нескольких песиков алабаи сожительницы скандального бизнесмена из Дрогобыча. Подробнее о зафиксированных случаях и что известно о Николае Лагодиче, рассказывает 24 Канал.

К теме Без хозяина и намордников: в Дрогобыче алабаи загрызли маленькую собачку

В Дрогобыче двое алабаев напали на маленького пса

Около 19 часов 24 мая на улице Грушевского двое алабаев схватили маленькую собаку. Об этом в сети сообщили очевидцы.

На обнародованном видео видно, как две большие собаки породы алабай быстро бегут по улице в неизвестном направлении. У одного из них в зубах маленькая собака.

Заметим, что ни поводков, ни, конечно, намордников на алабаях нет. Кроме того, не видно их владельцев. Очевидцы также успели зафиксировать сильный крик пожилой женщины – владелицы пострадавшей собачки. Она в отчаянии держится за сердце.

Эти псы снова загрызли. Вы посмотрите какие эмоции у женщины… Очень жаль, потому что потеряла своего любимчика! Надо что-то делать с ними, ведь следующей жертвой может быть чей-то ребенок,

– отметили в сети.

Алабаи несут маленького пса: смотрите видео (осторожно, кадры могут шокировать, 18+)

Уже не первый случай с этими собаками: бросались даже на людей

Вскоре в сети появилось еще несколько видео. Люди отметили, что эти собаки нападают уже не в первый раз.

В частности, одна из пользователей обнародовала видео и отметила, что ее собаку также разодрали агрессивные алабаи.

Алабаи загрызали псов и раньше: смотрите видео (18+)

Жители Дрогобыча обратились в полицию. Правоохранители выехали на место и впоследствии установили, что находившиеся на улице без хозяина алабаи не имели намордников, набросились по меньшей мере на двух маленьких собак, которых владельцы выгуливали на поводке.

Одна собачка от полученных травм погибла, другая – в тяжелом состоянии находится в ветклинике. На улице Филиппа Орлика полицейские заметили алабаев, которые агрессивно вели себя и бросались на людей. Правоохранителям пришлось применить спецсредства для отстрела резиновыми пулями, чтобы отпугнуть животных,

– отметили в полиции.

Владелица алабаев – сожительница Лагодича

Заметим, что в соцсетях сообщалось, что владельцем собак, вероятно, является местный предприниматель Николай Лагодич. Поначалу подтверждения этому не было. Впрочем, на следующий день, 25 мая, скандальный бизнес начал оправдываться в своих соцсетях.

Николай Лагодич записал ряд видео в инстаграмме. В частности он начал оправдываться, мол, его виды нет. Более того, заявил, что его хотят "тупо посадить в тюрьму".

Видит Бог не моя вина в этом, не моя... Способ засунуть, загнать, посадить тупо меня в тюрьму привело к тому. Собственными руками вторая жена, которая имела желание на этом нажиться со стукачами мус***кими, с Петриком, сделали все, чтобы мои собаки кого-то загрызли и меня посадили,

– заявил Лагодич.

Также он начал просить у людей контакты потерпевших и обещать, что якобы готов "все компенсировать".

Что говорит Лагодич: смотрите видео

Заметим, что несмотря на то, что Лагодич на видео четко говорит, что собаки якобы его, полиция сообщила, что установила личность именно владелицы. В частности, ею оказалась 34-летняя местная жительница. Женщина заявила, что якобы "во время выгулки собаки от нее скрылись".

На женщину составил админпротокол по части 3 статьи 154 "Нарушение правил содержания собак". Его направят на рассмотрение суда. Кроме того, владельцы пострадавших собак могут в судебном порядке потребовать возмещения ущерба.

Обратите внимание! Источники ZAXID.NET сообщили, что оштрафованная женщина – сожительница Николая Лагодича.

Чем прославился Николай Лагодич

Отметим, что Николай Лагодич известный в Дрогобыче бизнесмен. Правда, с неоднозначной репутацией. В частности, в марте 2023-го его ловили за рулем в состоянии наркотического опьянения

Ранее, в июне 2020-го, Лагодич устроил стрельбу из ружья в Дрогобыче. Также уже в ноябре этого же года он обвинял охрану львовского "Гранд гостиницы" в якобы нападении и избиении.

Также СМИ отмечают, что бизнесмен и его сын Артур неоднократно попадали в скандалы из-за конфликтов с местными предпринимателями. В частности, ранее Николаю Лагодич сожгли Range Rover.

Обратите внимание! В настоящее время алабаи закрыты в вольере. Санкция статьи предусматривает от 1700 до 3400 гривен штрафа с конфискацией животных.